'Galatasaray'dan, Ianis Hagi'ye 7 milyon euro'luk teklif'

Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray ile ilgili sürpriz bir haber gündeme geldi.



7 MİLYON EURO'LUK TEKLİF



Rumen basını, sarı-kırmızılıların Rangers'ta forma giyen Ianis Hagi için 7 milyon euro'luk teklif sunduğunu yazdı.



Rangers'ın ise takımda gösterdiği performansla birçok kulübün dikkatini çeken genç futbolcuyu kolay bırakmaya niyeti olmadığı aktarıldı.



İSTANBUL'DA DOĞDU



Haberde ayrıca, Ianis Hagi'nin sarı-kırmızılıların efsane ismi Gheorghe Hagi'nin oğlu olduğu ve Hagi'nin Galatasaray'da forma giydiği dönemde İstanbul'da doğduğu hatırlatıldı.



Sakatlığı nedeniyle aralık ayından bu yana forma giyemeyen Hagi, bu sezon Rangers'ta 27 maçta sahaya çıkarken 4 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koydu.



2024'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR



23 yaşındaki Ianis Hagi'nin, Rangers ile sözleşmesi Mayıs 2024'te sona eriyor.





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