Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, bir yandan da önümüzdeki sezonun planlamasını yapıyor.
Orta sahada yaşanabilecek ayrılık ihtimallerini göz önünde bulunduran Sarı Kırmızılılar'ın bu doğrultuda daha öncede gündemine gelen Ligue 1 ekiplerinden Toulouse'da forma giyen Hollandalı orta saha oyuncusu Branco van den Boomen için yeniden devreye girdiği belirtildi.
RESMİ TEKLİF YAPILDI
6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen 27 yaşındaki futbolcu için resmi teklifini ileten Sarı-Kırmızılılar beklemeye geçti.
KARARINI SEZON SONU VERECEK
3-4 kulüpten daha teklif alan Hollandalı oyuncunun transferle ilgili kararını sezon sonu vereceği belirtildi.
EN YÜKSEK TEKLİF GALATASARAY'DAN
Galatasaray'ın teklifinin şu ana kadar yıldız futbolcuya yapılan en yüksek teklif olduğu da gelen haberler arasında.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
2020-21 sezonunda Hollanda ekibi De Graafschap'tan 350 bin euroya Toulouse'a imza atan Van den Boomen, sözleşmesinin son senesine girdiği Fransız kulübü ile bu sezon 27 maça çıkıp 6 gol, 10 asistle oynadı.
Orta sahada yaşanabilecek ayrılık ihtimallerini göz önünde bulunduran Sarı Kırmızılılar'ın bu doğrultuda daha öncede gündemine gelen Ligue 1 ekiplerinden Toulouse'da forma giyen Hollandalı orta saha oyuncusu Branco van den Boomen için yeniden devreye girdiği belirtildi.
RESMİ TEKLİF YAPILDI
6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen 27 yaşındaki futbolcu için resmi teklifini ileten Sarı-Kırmızılılar beklemeye geçti.
KARARINI SEZON SONU VERECEK
3-4 kulüpten daha teklif alan Hollandalı oyuncunun transferle ilgili kararını sezon sonu vereceği belirtildi.
EN YÜKSEK TEKLİF GALATASARAY'DAN
Galatasaray'ın teklifinin şu ana kadar yıldız futbolcuya yapılan en yüksek teklif olduğu da gelen haberler arasında.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
2020-21 sezonunda Hollanda ekibi De Graafschap'tan 350 bin euroya Toulouse'a imza atan Van den Boomen, sözleşmesinin son senesine girdiği Fransız kulübü ile bu sezon 27 maça çıkıp 6 gol, 10 asistle oynadı.