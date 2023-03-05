Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, bir yandan da önümüzdeki sezonun planlamasını yapıyor.Orta sahada yaşanabilecek ayrılık ihtimallerini göz önünde bulunduran Sarı Kırmızılılar'ın bu doğrultuda daha öncede gündemine gelen Ligue 1 ekiplerinden Toulouse'da forma giyen Hollandalı orta saha oyuncusu Branco van den Boomen için yeniden devreye girdiği belirtildi.6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen 27 yaşındaki futbolcu için resmi teklifini ileten Sarı-Kırmızılılar beklemeye geçti.3-4 kulüpten daha teklif alan Hollandalı oyuncunun transferle ilgili kararını sezon sonu vereceği belirtildi.Galatasaray'ın teklifinin şu ana kadar yıldız futbolcuya yapılan en yüksek teklif olduğu da gelen haberler arasında.2020-21 sezonunda Hollanda ekibi De Graafschap'tan 350 bin euroya Toulouse'a imza atan Van den Boomen, sözleşmesinin son senesine girdiği Fransız kulübü ile bu sezon 27 maça çıkıp 6 gol, 10 asistle oynadı.