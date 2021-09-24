Galatasaray'dan hazırlık turnuvasında 3-0'lık galibiyet

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Galatasaray, Ihlara Turnuvası'nda Mert Grup Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.
Kuzeyboru'nun ev sahipliğini üstlendiği 4 takımlı turnuvada Galatasaray ile Mert Grup Sigorta, Aksaray Kapalı Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.
Galatasaray, Mert Grup Sigorta karşısında mücadeleyi 25-20, 25-14 ve 25-16'lık setlerle 3-0 galip tamamladı.
Galatasaray turnuvayı üçüncü Mert Grup Sigorta ise sonuncu tamamladı.
Kuzeyboru'nun ev sahipliğini üstlendiği 4 takımlı turnuvada Galatasaray ile Mert Grup Sigorta, Aksaray Kapalı Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.
Galatasaray, Mert Grup Sigorta karşısında mücadeleyi 25-20, 25-14 ve 25-16'lık setlerle 3-0 galip tamamladı.
Galatasaray turnuvayı üçüncü Mert Grup Sigorta ise sonuncu tamamladı.