Galatasaray'dan hazırlık turnuvasında 3-0'lık galibiyet

Galatasaray, Ihlara Turnuvası'nda Mert Grup Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'dan hazırlık turnuvasında 3-0'lık galibiyet
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24 Eylül 2021 14:26
 Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Galatasaray, Ihlara Turnuvası'nda Mert Grup Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.

Kuzeyboru'nun ev sahipliğini üstlendiği 4 takımlı turnuvada Galatasaray ile Mert Grup Sigorta, Aksaray Kapalı Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Galatasaray, Mert Grup Sigorta karşısında mücadeleyi 25-20, 25-14 ve 25-16'lık setlerle 3-0 galip tamamladı.

Galatasaray turnuvayı üçüncü Mert Grup Sigorta ise sonuncu tamamladı.


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