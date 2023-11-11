Galatasaray'dan Hatay maçında anlamlı hareket

Galatasaray, Hatayspor maçı öncesi sahaya '6 Şubat'ı unutmayacağız' pankartı ile çıkacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Hatay maçında anlamlı hareket
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11 Kasım 2023 14:26
Galatasaray Kulübü çoğu Hatayspor taraftarı olan ve konteyner kentte yaşayan 1 otobüs dolusu depremzedeleri maça getirecek. NEF Vakfı'nın destekleriyle bu akşam Mersin'deki maçta yer alacak olan depremzedeler Hatayspor-Galatasaray maçında yıldız isimleri izleme olanağı bulacak.

Sarı-kırmızılı takım ise ısınma sırasında özel tişört giyecekler ve maça anlamlı bir pankartla çıkacaklar. Sarı-kırmızılı takım sahaya '6 Şubat'ı unutmayacağız' pankartı ile çıkarken, Galatasaray'ın yedek kulübesinin üstünde depremde yaşamını yitiren Christian Atsu ve Taner Savut'un resimleri olacak.
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