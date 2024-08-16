Galatasaray'dan hastalık açıklaması!

Galatasaray, Derrick Köhn'ün hastalık sebebiyle Konyaspor kadrosunda yer almadığını açıkladı.

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Galatasaray'dan hastalık açıklaması!
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16 Ağustos 2024 20:12
Son güncelleme 16 Ağustos 2024 20:24
Galatasaray, Derrick Köhn'ün hastalık sebebiyle Konyaspor kadrosunda yer almadığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Derrick Köhn, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle T. Konyaspor maçı kadrosundan çıkartılmıştır." denildi.

Sarı kırmızlı takımın teknik direktörü ayrıca, Elias Jelert'e de ilk 11'de yer vermedi. Danimarkalı oyuncu, yedek kulübesinde süre bekleyecek.

Galatasaray'ın yedekleri: Günay, Kerem D., Yunus, Berkan, Ziyech, Jelert, Yusuf, Batshuayi, Efe, Metehan.

İŞTE G.SARAY'IN İLK 11'İ!


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