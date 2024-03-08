Galatasaray'dan hakem tepkisi!

Galatasaray, Rizespor maçının 22. dakikasında yaşanan pozisyon sonrası hakem Bahattin Şimşek'e tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'dan hakem tepkisi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Mart 2024 20:31
Galatasaray, Rizespor ile oynadığı maçta hakem Bahattin Şimşek'e tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı takımda Lucas Torreira, 22. dakikada yerde kaldı. Galatasaray, bu pozisyonda faul bekledi.

Hakem Bahattin Şimşek, topu Rizespor'a verdi. Galatasaraylı Mauro Icardi, itirazları sonrası sarı kart gördü.

Galatasaray, bu pozisyonun ardından, "Torreira'ya yapılan çok sert müdahalenin ardından önce Çaykur Rizespor lehine faul kararı veriliyor, ardından Icardi'ye sarı kart gösteriliyor." şeklinde bir paylaşım yaptı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery