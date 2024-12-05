Galatasaray'dan Hacıosmanoğlu'na yanıt!

Galatasaray, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yaptığı açıklamalardan sonra sosyal medya hesaplarından dikkat çekici bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Galatasaray'dan Hacıosmanoğlu'na yanıt!
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05 Aralık 2024 21:58
Son güncelleme 05 Aralık 2024 22:05
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun TRT Spor'da yaptığı açıklamalardan sonra Galatasaray, o sözlere cevap verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bu akşam bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar, kulübümüz tarafından son günlerde ifade edilen tüm endişelerin ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkarmıştır. İbrahim Hacıosmanoğlu; subjektif, adaletten ve futbol bilgisinden yoksun söylemleriyle tarafsızlığını tümüyle kaybetmiş, hatta bir adım ileri giderek bundan sonraki tarafını ilan etmiştir. Galatasaray Spor Kulübü olarak, tarafsızlığını tamamen yitirmiş İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tüm kurullarıyla birlikte, Türk futboluna daha büyük ve onarılamaz yaralar açmadan, istifa etmeye davet ediyoruz.
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