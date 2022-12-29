Galatasaray'dan gönderme!

Galatasaray, Sivasspor'u 2-1 yendiği maçın ardından iki flaş paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'dan gönderme!
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29 Aralık 2022 20:05
Galatasaray, Sivasspor'u 2-1 mağlup edip Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunu koruduğu maçın ardından iki paylaşım yaptı.

Galatasaray ilk paylaşımında Barış Alper Yılmaz'ın 90+5'te galibiyeti getiren gol vuruşunu paylaşıp 'Sus' emojisi koydu.

İkinci paylaşımda ise yine aynı gol vuruşunun başka bir açıdan fotoğrafını paylaşıp "Bir gol vuruşundan çok daha fazlası…" denildi.

İşte Galatasaray'ın paylaşımları:






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