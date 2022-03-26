Galatasaray'dan Gigi Becali ile Morutan görüşmesi

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın Olimpiu Morutan transferinde yaşanan ödeme güçlü sonrası FCSB'nin sahibi Gigi Becali ile yeni bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Gigi Becali ile Morutan görüşmesi
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26 Mart 2022 11:26
FCSB'nin sahibi Gigi Becali, Morutan'ın transfer taksitlerini ödemediği gerekçesiyle Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet ettiğini açıklamıştı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın, önümüzdeki hafta için Rumen futbol adamıyla bir randevu ayarladığı ve ödemelerle ilgili yeni bir takvim belirlemeyi teklif edeceği öğrenildi.

BECALI NE DEMİŞTİ?

Oyuncunun eski kulübü FCSB'nin Başkanı Gigi Becali yaptığı açıklamada Galatasaray'ın Morutan'ın parasını ödemediğini belirtirken, "Galatasaray'dan para beklemekten bıktım ve Türkleri UEFA'da dava ettim" açıklamasında bulundu.

Becali açıklamasında "Türkler bunu her zaman yaparlar. Onlara oyuncu veriyorsunuz sonra ödemelerini unutmuş gibi yapıyorlar" ifadelerini de kullandı.

Öte yandan Morutan'ın FCSB öncesi forma giydiği Botoşani kulübü de Becali'nin bonservisten %9'luk payın hala kendilerine ödenmediği için tepki göstermiş ve dava açmıştı. Becali ise yaptığı açıklamada 'Galatasaray'dan para almadan nasıl ödeme yapabilirim?' ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray formasıyla beklentilerin oldukça altında bir performans sergileyen Morutan Süper Lig'de çıktığı 23 mücadelede 3 gol 3 de asist kaydetti.

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