Galatasaray'dan gençlik operasyonu

Üst üste ikinci şampiyonluk ve Devler Ligi'nde başarı için kadrosuna yıldız üstüne yıldız katan Galatasaray , aynı zamanda gençleşme operasyonuna da imza attı. Daha önce Efe Eriş (16), Mustafa Kürşat Tümay (16) ve Siraçhan Nas'ı (21) renklerine sağlayan sarı-kırmızılılar, son olarak 19 yaşındaki Eyüp Aydın'ı kadrosuna kattı. Cimbom ayrıca

U18 takımındaki Beknaz

Almazbekov ile de 3 yıllık yeni

kontrat

imzaladı.

Siraçhan Nas'ı kiralık olarak Ümraniyespor'a gönderen Aslan,

orta saha Efe ve santrfor Mustafa'yı

da U17 takımında kullanıyor.

Galatasaray bu takviyeleri geleceğe yatırım amacıyla gerçekleştirdi. Yetenekli oyuncuların kendilerini geliştirmesi ve potansiyellerini yükseltip yüklü bir bonservis bedeli kazanılması planlanıyor.

Galatasaray, 19 yaşındaki orta saha Eyüp Aydın'ın transferi için Bayern Münih'e 250 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek. 3 yıllık sözleşme imzalanan futbolcu da toplam 26 milyon TL ücret alacak.

G.SARAY'IN Silivrispor altyapısından kadrosuna kattığı Mustafa Kürşat Tümay, büyük bir başarıya imza atmıştı. 17 yaşındaki forvet, geçen sezon forma giydiği

U16, U17

ve U18 kategorilerinde

38 maçta ter dökmüş

ve 100 gol kaydetmişti.

Mustafa'nın sözleşmesinde, Silivrispor'a sonraki satıştan yüzde 20 pay maddesi bulunuyor.