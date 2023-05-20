Galatasaray'dan genç stopere kanca!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da sürpriz transfer gelişmeleri yaşanıyor. 8+3 kuralının açıklanmasıyla birlikte harekete geçen yönetim stoper hattına yerli takviyesi için kolları sıvadı.

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Galatasaray'dan genç stopere kanca!
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20 Mayıs 2023 11:20
Son güncelleme 20 Mayıs 2023 11:37
Gelecek sezon uygulanacak 8+3 yabancı kuralı sistemini düşünerek hareket eden Galatasaray yönetimi, transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Konyaspor'dan transfer ettiği Abdülkerim Bardakcı'da tam isabet sağlayan sarı kırmızılı yönetim, stoperde sürpriz bir yerliyle görüşmelere başladı.

Galatasaray, Samsunspor'un Süper Lige çıkmasından önemli payı olan Yunus Emre Çift'e talip oldu. 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 19 yaşındaki stoper için temaslar sürüyor.

1.85'lik genç futbolcu, 1'inci Lig'de bu sezon 26 maçta 2039 dakika sahada kaldı ve 1 gol attı. Yunus, etkili oyunuyla beğeni topladı.

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