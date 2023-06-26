Galatasaray'dan geleceğe yatırım; Efe Korkut

Galatasaray yönetimi, bugünün yanı sıra geleceğini de garanti altına almak için uğraş veriyor.
Sarı-kırmızılıların hedefine giren isimlerden birisi de Efe Korkut...
Bundesliga takımlarından Stuttgart'ın U17 takımında forma giyen merkez orta saha oyuncusunun en büyük özelliği yeteneği ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tayfun Korkut'un oğlu olması.
Genç yıldız adayı Stuttgart U17 ile toplam 9 maça çıktı ve 2 gol, 4 asist yaptı.
Sarı-kırmızılıların hedefine giren isimlerden birisi de Efe Korkut...
Bundesliga takımlarından Stuttgart'ın U17 takımında forma giyen merkez orta saha oyuncusunun en büyük özelliği yeteneği ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tayfun Korkut'un oğlu olması.
Genç yıldız adayı Stuttgart U17 ile toplam 9 maça çıktı ve 2 gol, 4 asist yaptı.