Galatasaray'dan geleceğe yatırım; Efe Korkut

Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Tayfun Korkut'un oğlu Efe Korkut'u gündemine aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Galatasaray'dan geleceğe yatırım; Efe Korkut
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26 Haziran 2023 12:24
Son güncelleme 26 Haziran 2023 12:25
Galatasaray yönetimi, bugünün yanı sıra geleceğini de garanti altına almak için uğraş veriyor.

Sarı-kırmızılıların hedefine giren isimlerden birisi de Efe Korkut...

Bundesliga takımlarından Stuttgart'ın U17 takımında forma giyen merkez orta saha oyuncusunun en büyük özelliği yeteneği ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tayfun Korkut'un oğlu olması.

Genç yıldız adayı Stuttgart U17 ile toplam 9 maça çıktı ve 2 gol, 4 asist yaptı. 

 
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