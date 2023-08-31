Galatasaray'dan geleceğe yatırım

Galatasaray, Manisa FK forması giyen 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Efe Eriş'i transfer etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; manisafk.com
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Galatasaray'dan geleceğe yatırım
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31 Ağustos 2023 15:14
Galatasaray, Manisa FK U17 takımı forması giyen Efe Eriş'i kadrosuna kattı. Ege kulübü de transferi resmen duyurdu.

Manisa FK'dan yapılan açıklama şöyle:

Manisa Futbol Kulübümüz, U17 Takımımızın futbolcusu Efe Eriş'in transferi konusunda Galatasaray A.Ş. ile anlaşma sağlamıştır. Efe Eriş'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

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