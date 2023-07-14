Galatasaray'dan Fred'e teklif!

Galatasaray'ın Manchester United'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'e talip olduğu ve ilk görüşmelerin ardından yapılan teklifin reddedildiği belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'dan Fred'e teklif!
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14 Temmuz 2023 01:29
Son güncelleme 14 Temmuz 2023 01:43
Orta saha takviyesi için kolları sıvayan Galatasaray'ın Manchester Unitedlı Fred'e teklif yaptığı ortaya çıktı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun geçtiği habere göre Galatasaray'ın Fred için ilk teklifini Manchester United'a ilettiği kaydedildi. Yapılan görüşmeler sonrası teklifin çok düşük kaldığını düşünen United cephesinin ret cevabı vererek ücretin beklentilerin altında kaldığını belirttiği kaydedildi. Galatasaray'ın teklifini yükseltip yükseltmeyecaği ise şimdiden merak konusu oldu.

Manchester United'dan bu yaz ayrılması beklenen Fred'e Suudi kulüplerinin yan ısıra başta Fulham olmak üzere birkaç Premier Lig kulübünün talip olduğu ifade edildi.

2018 yılında Shakhtar Donetsk'ten 60 milyon euroya transfer edilen 30 yaşındaki Fred, United'da geçen sezon çıktığı 56 maçta 6 gol ve 6 asistlik katkı sağlamıştı.

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