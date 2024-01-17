Galatasaray'dan forvete gol makinesi: Megi Doci

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, kadrosunu forvet oyuncusu Megi Doci ile güçlendirdi.
Yeni transferin imza töreni, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral'ın katılımıyla Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirildi.
İŞTE G.SARAY'IN YAPTIĞI AÇIKLAMA
"Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımız, kadrosunu forvet oyuncusu Megi Doci ile güçlendirdi.
Kulübümüz, 1996 doğumlu olan oyuncu ile sezon sonuna dek geçerli sözleşme imzalandı.
Birçok kez ülkesi Arnavutluk'ta yılın en iyi kadın futbolcusu seçilen oyuncumuz, 2019-20 sezonunda attığı 88 gol ile Arnavutluk'ta yılın en golcü oyuncusuna verilen Golden Boot ödülünün de sahibi oldu.
Arnavutluk Milli Takımı'nın kaptanı ve en çok gol atan oyuncusu olan Megi Doci'nin kariyerinde 11 kez Arnavutluk Ligi şampiyonluğu, 10 Arnavutluk Kupası bulunuyor.
Başarılı forvet, eski takımı Vllaznia ile Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 39 maçta toplamda 10 gol ve 4 asist yapmıştı."
Megi Doci ve Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral, imza töreninin ardından açıklamalarda bulundu.
Çok mutlu olduğunu belirten Megi Doci, şu ifadeleri kullandı:
"Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Galatasaray gibi büyük bir camiaya gelmek benim için bir onur. Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde oynadım. Galatasaray'da da şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyorum."
Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral ise şunları söyledi:
"Kadın takımımızla da erkek takımımız gibi zirveyi rakibimizle başa baş paylaşıyoruz. Ligin ilk yarısı bitti. Geçen seneden farklı olarak bu sene play-off olmayacak. Ligi en yüksek puanla zirvede bitiren takım şampiyon olacak. Tabii ki Galatasaray olarak hedefimiz kadın futbolda da şampiyonluk. İlk yarı gol yollarında zorlanıyorduk. Bugün sözleşme imzaladık. Kendisinin daha önce Şampiyonlar Ligi tecrübesi var. Arnavutluk Milli Takımı'nda oynamış yıllarca ve gol kraliçesi olmuş. Gol noktalarında kendisiyle daha etkili olmayı planlıyoruz. Kendisine hayırlı uğurlu olsun diyoruz. İnşallah golleriyle bizi sevindirecek."
Yeni transferin imza töreni, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral'ın katılımıyla Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirildi.
İŞTE G.SARAY'IN YAPTIĞI AÇIKLAMA
"Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımız, kadrosunu forvet oyuncusu Megi Doci ile güçlendirdi.
Kulübümüz, 1996 doğumlu olan oyuncu ile sezon sonuna dek geçerli sözleşme imzalandı.
Birçok kez ülkesi Arnavutluk'ta yılın en iyi kadın futbolcusu seçilen oyuncumuz, 2019-20 sezonunda attığı 88 gol ile Arnavutluk'ta yılın en golcü oyuncusuna verilen Golden Boot ödülünün de sahibi oldu.
Arnavutluk Milli Takımı'nın kaptanı ve en çok gol atan oyuncusu olan Megi Doci'nin kariyerinde 11 kez Arnavutluk Ligi şampiyonluğu, 10 Arnavutluk Kupası bulunuyor.
Başarılı forvet, eski takımı Vllaznia ile Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 39 maçta toplamda 10 gol ve 4 asist yapmıştı."
Megi Doci ve Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral, imza töreninin ardından açıklamalarda bulundu.
Çok mutlu olduğunu belirten Megi Doci, şu ifadeleri kullandı:
"Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Galatasaray gibi büyük bir camiaya gelmek benim için bir onur. Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde oynadım. Galatasaray'da da şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyorum."
Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral ise şunları söyledi:
"Kadın takımımızla da erkek takımımız gibi zirveyi rakibimizle başa baş paylaşıyoruz. Ligin ilk yarısı bitti. Geçen seneden farklı olarak bu sene play-off olmayacak. Ligi en yüksek puanla zirvede bitiren takım şampiyon olacak. Tabii ki Galatasaray olarak hedefimiz kadın futbolda da şampiyonluk. İlk yarı gol yollarında zorlanıyorduk. Bugün sözleşme imzaladık. Kendisinin daha önce Şampiyonlar Ligi tecrübesi var. Arnavutluk Milli Takımı'nda oynamış yıllarca ve gol kraliçesi olmuş. Gol noktalarında kendisiyle daha etkili olmayı planlıyoruz. Kendisine hayırlı uğurlu olsun diyoruz. İnşallah golleriyle bizi sevindirecek."