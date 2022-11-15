Galatasaray'dan forvet harekatı!

"DEMBELE İKNA OLUR"

LYON'DA 110 MAÇTA 58 GOLLÜK ETKİ

Galatasaray yıllar önce transfer gündemine gelen Moussa Dembele dosyasını tekrar açtı.Aslan, Seferovic'in bekleneni verememesi nedeniyle hücum hattına güçlü bir takviye daha yapmak istiyor. Cimbom, 26 yaşındaki golcünün menajeriyle iletişime geçti.Sarı-kırmızılı yönetim, Lyon'la sözleşmesi haziran 2023'te sona erecek olan Dembele'yi ara transferde kadroya katmanın planlarını yapıyor.Yönetim, Fransız santrforu ikna edeceği görüşünde. Dembele bu sezon 12 maçta 2 gol kaydetti. Moussa Dembele 12 Temmuz 1996'da dünyaya geldi. Forvet mevkiinde görev alan Moussa Dembele altyapı kariyerine 2002'de başladı.2004-2012 yıllarında PSG altyapısında top koşturan Moussa Dembele, 2012'de İngiliz ekibi Fulham'a transfer oldu. Moussa Dembele, 2013'te Fulham'da A Takıma yükseldi. Fulham'da 3 sezon kalan Moussa Dembele 64 maçta 19 gol atıp 9 asist yaptı.Moussa Dembele 2016'da Celtic'e imza attı. Burada 94 maça çıkan Fransız futbolcu, 51 gol kaydetti.2018 yılında Moussa Dembele, Celtic'ten Lyon'a 22 milyon Euro'ya tranfer oldu. Fransız ekibiyle 110 maça çıkan Moussa Dembele 45 gol atıp 13 asist yaptı.Moussa Dembele, 2021 yılının ocak ayında Atletico Madrid'e kiralandı. Atletico formasıyla 7 maça çıkan Moussa Dembele gol kaydedemedi. Fransız futbolcunun, Lyon ile sözleşmesi 2023 yılının haziran ayında sona erecek.