Galatasaray'dan Fortounis için yeni hamle!

Galatasaray'da Fatih Terim'in Florya'ya dönüşü sonrasında transfere hız verildi. Listedeki ilk aday Fortounis...

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'dan Fortounis için yeni hamle!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Haziran 2021 10:12
Transferde önceliklerden birisini 10 numara hamlesine veren Galatasaray'da listenin ilk sırasında Konstantinos Fortounis yer alıyor.

Fatih Terim'in ısrarla istediği Yunan yıldız için Olympiakos'un istediği 7 milyon Euro'luk bonservis bedeli yönetime geri adım attırmıştı.

Ancak Terim'in ısrarlı tutumu sonrası Sarı-Kırmızılılar'ın Yunan kulübü ile yeniden görüşme kararı aldığı öğrenildi.

Galatasaray'ın Fortounis için 3-4 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtiliyor. Yapılacak sıkı pazarlıklar sonrasında eğer rakam istenen düzeye gelirse transfer gerçekleşecek.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.