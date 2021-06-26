Galatasaray'dan Fortounis için yeni hamle!

Transferde önceliklerden birisini 10 numara hamlesine veren Galatasaray'da listenin ilk sırasında Konstantinos Fortounis yer alıyor.



Fatih Terim'in ısrarla istediği Yunan yıldız için Olympiakos'un istediği 7 milyon Euro'luk bonservis bedeli yönetime geri adım attırmıştı.



Ancak Terim'in ısrarlı tutumu sonrası Sarı-Kırmızılılar'ın Yunan kulübü ile yeniden görüşme kararı aldığı öğrenildi.



Galatasaray'ın Fortounis için 3-4 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtiliyor. Yapılacak sıkı pazarlıklar sonrasında eğer rakam istenen düzeye gelirse transfer gerçekleşecek.



