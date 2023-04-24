Galatasaray'dan flaş paylaşım!

Galatasaray, Fenerbahçe'nin İstanbulspor karşısında aldığı 3-3'lük beraberliğin ardından flaş bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'dan flaş paylaşım!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Nisan 2023 22:26
Galatasaray, Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile 3-3 berabere kalması ve puan kaybetmesinin ardından bir paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılılar, daha önce yaptığı "Konsantrasyon" paylaşımını alıntıladı ve birbirine bakan ikim yumruk ile birlikte sarı-kırmızı kalp paylaşımında bulundu.

Galatasaraylı taraftarlar, bu paylaşıma büyük ilgi gösterdi.

İşte Galatasaray'ın paylaşımı;




SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery