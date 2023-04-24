Galatasaray'dan flaş paylaşım!

Galatasaray, Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile 3-3 berabere kalması ve puan kaybetmesinin ardından bir paylaşım yaptı.Sarı-kırmızılılar, daha önce yaptığı "Konsantrasyon" paylaşımını alıntıladı ve birbirine bakan ikim yumruk ile birlikte sarı-kırmızı kalp paylaşımında bulundu.Galatasaraylı taraftarlar, bu paylaşıma büyük ilgi gösterdi.