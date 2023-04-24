Galatasaray'dan flaş paylaşım!

Galatasaray, Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile 3-3 berabere kalması ve puan kaybetmesinin ardından bir paylaşım yaptı.
Sarı-kırmızılılar, daha önce yaptığı "Konsantrasyon" paylaşımını alıntıladı ve birbirine bakan ikim yumruk ile birlikte sarı-kırmızı kalp paylaşımında bulundu.
Galatasaraylı taraftarlar, bu paylaşıma büyük ilgi gösterdi.
İşte Galatasaray'ın paylaşımı;
Sarı-kırmızılılar, daha önce yaptığı "Konsantrasyon" paylaşımını alıntıladı ve birbirine bakan ikim yumruk ile birlikte sarı-kırmızı kalp paylaşımında bulundu.
Galatasaraylı taraftarlar, bu paylaşıma büyük ilgi gösterdi.
İşte Galatasaray'ın paylaşımı;
🤜🤛💛❤️ https://t.co/sVRItQH1zP
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 24, 2023
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