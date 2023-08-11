Galatasaray'dan flaş hamle: Nicolas Dominguez

Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray, Bologna forması giyen Nicolas Dominguez'i gündemine aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Galatasaray'dan flaş hamle: Nicolas Dominguez
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ağustos 2023 10:03
Son güncelleme
Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Nicolas Dominguez, bu kez de Galatasaray'ın radarına takıldı.

Orta sahaya 1 veya 2 takviye birden yapmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, son derece geniş bir liste üzerinde çalışırken, Torreira'nın yanına partner arayan Cim Bom'da, Dominguez isminin öncelikli olmadığı da gelen haberler arasında.



NICOLAS DOMINGUEZ KİMDİR?

Futbola Velez Sarsfield altyapısında başlayan Nicolas Dominguez, 2019 yazında 8.45 milyon euro bedelle Bologna'ya transfer oldu.

Serie A'da 103 maça çıkan 25 yaşındaki Arjantinli merkez orta saha Dominguez, 4 gol atıp 6 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery