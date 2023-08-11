Galatasaray'dan flaş hamle: Nicolas Dominguez

Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığıbu kez deradarına takıldı.Orta sahaya 1 veya 2 takviye birden yapmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, son derece geniş bir liste üzerinde çalışırken, Torreira'nın yanına partner arayan Cim Bom'da, Dominguez ismininda gelen haberler arasında.Futbola Velez Sarsfield altyapısında başlayan Nicolas Dominguez, 2019 yazında 8.45 milyon euro bedelle Bologna'ya transfer oldu.Serie A'da 103 maça çıkan 25 yaşındaki Arjantinli merkez orta saha Dominguez, 4 gol atıp 6 asist yaptı.