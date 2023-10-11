Galatasaray'dan Fernando Muslera kararı!

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fernando Muslera'nın maaşı düşürülecek ve iki yıllık yeni kontrat önerilecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Fernando Muslera kararı!
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11 Ekim 2023 10:03
Galatasaray'da bir imza sürprizi de 37 yaşındaki kaleci Fernando Muslera ile yaşanabilir.

Son olarak 17 Mart 2021'de sözleşmesi yenilenen ve yıllık ücreti 2.5 milyon Euro'ya düşürülen Uruguaylı eldivenin kontratı sezon sonunda bitiyor.

Muslera ile yola devam etmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, Nando'nun maaşını 1.5 milyon Euro seviyesine çekip, sözleşmeyi 2 yıl daha uzatmayı planlıyor.

İMZAYA HAZIR

Sezona çok iyi bir başlangıç yapan Muslera da ailesiyle birlikte Galatasaray'daki geleceğini garanti altına almak istiyor.

Yeni sözleşmeye sıcak bakan tecrübeli kalecinin, yeni yıla kadar kulüpten resmi teklifin gelmesini beklediği belirtiliyor. 



 
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