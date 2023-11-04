Galatasaray Kulübü, Kasımpaşa maçında sakatlanan Fernando Muslera'nın son durumunu açıkladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında dün oynanan Kasımpaşa maçında aldığı darbe sonrası sol dirsek ekleminde çıkık oluşan ve ilk müdahalesi saha içerisinde yapılan oyuncumuz Fernando Muslera'nın bugün sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan tetkiklerinde çıkığa eşlik eden herhangi bir kırığa rastlanmamıştır.
Yapılan ilk değerlendirmede eklem çevresi kaslarda yırtık, eklem kapsülünde kanama ve eklemi oluşturan bağlarda kısmi esneme tespit edilmiştir. Eklem çıkığı saha içerisinde oturtulan oyuncumuzun ileri tedavisine kulübümüzün sağlık merkezinde başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
YENER İNCE NE DEMİŞTİ?
Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Kasımpaşa karşılaşmasının ardından Muslera'yla ilgili olarak şu sözleri kullanmıştı:
"Dirsekte çıkık vardı, saha içinde yerine yerleştirdik. MR'da, çıkığa eşlik eden başka bir durum var mı ona bakacağız. Eşlik eden bir tablo belirlersek bunun ne kadar zaman alacağını da belirteceğiz. Bazen bu durum çok rahat atlatılabilir, yerine oturması yeterli olabilir. Bazen de Allah korusun, küçük kırıkla beraberse bu çıkık, iş uzar."
BAYERN MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Uruguaylı eldivenin, Şampiyonlar Ligi'nde 8 Kasım'da Bayern Münih ile oynanacak maçta forma giymesi beklenmiyor.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında dün oynanan Kasımpaşa maçında aldığı darbe sonrası sol dirsek ekleminde çıkık oluşan ve ilk müdahalesi saha içerisinde yapılan oyuncumuz Fernando Muslera'nın bugün sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan tetkiklerinde çıkığa eşlik eden herhangi bir kırığa rastlanmamıştır.
Yapılan ilk değerlendirmede eklem çevresi kaslarda yırtık, eklem kapsülünde kanama ve eklemi oluşturan bağlarda kısmi esneme tespit edilmiştir. Eklem çıkığı saha içerisinde oturtulan oyuncumuzun ileri tedavisine kulübümüzün sağlık merkezinde başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
YENER İNCE NE DEMİŞTİ?
Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Kasımpaşa karşılaşmasının ardından Muslera'yla ilgili olarak şu sözleri kullanmıştı:
"Dirsekte çıkık vardı, saha içinde yerine yerleştirdik. MR'da, çıkığa eşlik eden başka bir durum var mı ona bakacağız. Eşlik eden bir tablo belirlersek bunun ne kadar zaman alacağını da belirteceğiz. Bazen bu durum çok rahat atlatılabilir, yerine oturması yeterli olabilir. Bazen de Allah korusun, küçük kırıkla beraberse bu çıkık, iş uzar."
BAYERN MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Uruguaylı eldivenin, Şampiyonlar Ligi'nde 8 Kasım'da Bayern Münih ile oynanacak maçta forma giymesi beklenmiyor.