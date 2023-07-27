Galatasaray'dan Fenerbahçe - Zimbru maçına yakın takip!

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, şimdiden gözünü Fenerbahçe'ye dikti. Başarılı teknik adam, Fenerbahçe - Zimbru maçını oyuncularına izletti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Galatasaray'dan Fenerbahçe - Zimbru maçına yakın takip!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Temmuz 2023 10:59
Galatasaray'da teknik ekip ve oyuncular, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Zimbru'yu 5-0 mağlup ettiği karşılaşmayı takip etti.

Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray, Wilfried Zaha'yı Fenerbahçe'nin elinden kaparak rekabeti alevlendirmişti.

Bu sezon da devler arasında büyük bir yarış olacak. Öyle ki Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Okan Buruk şimdiden gözünü Kanarya'ya dikti.

DETAYLI ANALİZ

Başarılı teknik adam, Fenerbahçe - Zimbru maçını oyuncularına izletti. Teknik ekip de karşılaşmayı takip ederken Sarı-Lacivertliler detaylıca analiz edildi.  

 
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery