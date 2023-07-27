Galatasaray'da teknik ekip ve oyuncular, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Zimbru'yu 5-0 mağlup ettiği karşılaşmayı takip etti.
Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray, Wilfried Zaha'yı Fenerbahçe'nin elinden kaparak rekabeti alevlendirmişti.
Bu sezon da devler arasında büyük bir yarış olacak. Öyle ki Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Okan Buruk şimdiden gözünü Kanarya'ya dikti.
DETAYLI ANALİZ
Başarılı teknik adam, Fenerbahçe - Zimbru maçını oyuncularına izletti. Teknik ekip de karşılaşmayı takip ederken Sarı-Lacivertliler detaylıca analiz edildi.
Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray, Wilfried Zaha'yı Fenerbahçe'nin elinden kaparak rekabeti alevlendirmişti.
Bu sezon da devler arasında büyük bir yarış olacak. Öyle ki Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Okan Buruk şimdiden gözünü Kanarya'ya dikti.
DETAYLI ANALİZ
Başarılı teknik adam, Fenerbahçe - Zimbru maçını oyuncularına izletti. Teknik ekip de karşılaşmayı takip ederken Sarı-Lacivertliler detaylıca analiz edildi.