Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yıldızlı gönderme!

İşte Galatasaray'ın paylaşımı:

💥Galatasaray'dan paylaşım; "Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı, armasına dördüncü yıldız ekleyen ilk takım." https://t.co/xne3SDgd1U



— Sporx (@sporx) May 25, 2022

Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yıldız savaşı sürerken, sarı-kırmızılı takımdan flaş bir paylaşım geldi.Galatasaray'ın sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Galatasaray, 7 yıl önce 20. şampiyonluğa ulaşarak 4. yıldızı takan ilk takım oldu." ifadeleri kullanıldı.Sarı kırmızılıların bu paylaşımı, yıldız tartışmasını sürdürdüğü Fenerbahçe'ye gönderme olarak yorumlandı."Türk futbol tarihinin en çok şampiyon olan takımı Galatasarayımız, 7 yıl önce bugün Süper Lig'de 20. şampiyonluğuna ulaşarak şanlı armasına dördüncü yıldızı ekleyen ilk takım oldu ve Türk futbolunda bir ilke daha imza attı!"