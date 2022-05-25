Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yıldızlı gönderme!

Galatasaray, 7 yıl önce taktığı 4. yıldızın yıl dönümünde bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yıldızlı gönderme!
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25 Mayıs 2022 10:16
Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yıldız savaşı sürerken, sarı-kırmızılı takımdan flaş bir paylaşım geldi.

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Galatasaray, 7 yıl önce 20. şampiyonluğa ulaşarak 4. yıldızı takan ilk takım oldu." ifadeleri kullanıldı.

Sarı kırmızılıların bu paylaşımı, yıldız tartışmasını sürdürdüğü Fenerbahçe'ye gönderme olarak yorumlandı.

İşte Galatasaray'ın paylaşımı:

"Türk futbol tarihinin en çok şampiyon olan takımı Galatasarayımız, 7 yıl önce bugün Süper Lig'de 20. şampiyonluğuna ulaşarak şanlı armasına dördüncü yıldızı ekleyen ilk takım oldu ve Türk futbolunda bir ilke daha imza attı!"

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