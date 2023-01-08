Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 'Yıldız' tepkisi

Galatasaraylı futbolcular, Fenerbahçe'nin beş yıldızlı logosuna tepki gösterdi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 'Yıldız' tepkisi
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08 Ocak 2023 23:41
Galatasaraylı futbolcuların, 3-0 kazandıkları Fenerbahçe derbisi sonrası sarı-lacivertli kulübün stadyumunun röportaj alanında 5 yıldızlı logo olması sebebiyle açıklama yapmadığı belirtildi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası röportaj alanında (Mixed Zone) açıklama yapmayan sarı-kırmızılı futbolcuların, alanda bulunan 5 yıldızlı Fenerbahçe logosuna tepki olarak konuşmadığı öğrenildi.

Aynı tepkiyi yayıncı kuruluş röportajlarında da gösteren sarı-kırmızılılar, logonun kaldırılmasıyla yayıncı kuruluşa röportaj verdi.


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