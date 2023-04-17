Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tebrik!

Galatasaray, Kadınlar EuroLeague'de şampiyon olan Fenerbahçe'ye tebrik mesajı paylaştı.
Kulübün basketbol hesabından paylaşılan mesajda, "Kadınlar EuroLeague 2022-2023 sezonu şampiyonu Fenerbahçe Alagöz Holding'i ve ikincisi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni ülkemize kazandırdıkları başarılardan ötürü tebrik ederiz." ifadeleri kullanıldı.
Kulübün basketbol hesabından paylaşılan mesajda, "Kadınlar EuroLeague 2022-2023 sezonu şampiyonu Fenerbahçe Alagöz Holding'i ve ikincisi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni ülkemize kazandırdıkları başarılardan ötürü tebrik ederiz." ifadeleri kullanıldı.
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