Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye kupa göndermesi

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk açıklamasının ardından ezeli rakibine cevap verdi.



"Türkiye'de tek 4 yıldızlı ve en çok şampiyon olan kulüp" sözleriyle GS TV'den yayın yapıldı.



GS TV'den yapılan yayın sırasında Galatasaray'ın Türkiye'de ve Avrupa'da kazandığı kupalar hakkında bilgi verildi.



Ayrıca Galatasaray'ın tüm spor branşlarında kazandığı kupalara vurgu yapıldı.



"RAKİP TARAFTARLAR DA GELSİN"



GS TV Spikeri Alican Baykın yayın sırasında "Diğer takım taraftarlarını da Galatasaray Müzesi'ne bekliyoruz. Sayamayacağız kadar kupa var. Sanırım diğerlerinin müzesinde bu kadar kupa yer almıyordur. En baştan başladık, hala bitiremedik." açıklamasını yaptı.





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