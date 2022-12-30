Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 'karşı' hamle

Fenerbahçe Kulübü'nün hakem kararlarına yönelik düzenleyeceği basın toplantı öncesinde Galatasaray'dan flaş bir karar geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 'karşı' hamle
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30 Aralık 2022 01:03
Galatasaray Kulübü, Demir Grup Sivasspor maçındaki hakem kararlarına yönelik Fenerbahçe'nin cuma günü saat 15:00'te basın toplantısı düzenleme kararının ardından karşı hamle yaptı.

Sarı-kırmızılı kulübün yöneticileri, Fenerbahçe'nin basın toplantısı öncesinde konuşma kararı aldı.

Galatasaray, ezeli rakibini Fenerbahçe'nin toplantısından hemen önce saat 14:00'te basın toplantısı düzenleyecek.

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