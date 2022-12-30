Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 'karşı' hamle

Galatasaray Kulübü, Demir Grup Sivasspor maçındaki hakem kararlarına yönelik Fenerbahçe'nin cuma günü saat 15:00'te basın toplantısı düzenleme kararının ardından karşı hamle yaptı.
Sarı-kırmızılı kulübün yöneticileri, Fenerbahçe'nin basın toplantısı öncesinde konuşma kararı aldı.
Galatasaray, ezeli rakibini Fenerbahçe'nin toplantısından hemen önce saat 14:00'te basın toplantısı düzenleyecek.
Sarı-kırmızılı kulübün yöneticileri, Fenerbahçe'nin basın toplantısı öncesinde konuşma kararı aldı.
Galatasaray, ezeli rakibini Fenerbahçe'nin toplantısından hemen önce saat 14:00'te basın toplantısı düzenleyecek.
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