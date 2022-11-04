Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme

Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın sponsorluk anlaşması için düzenlenen imza töreninde Fenerbahçe'ye gönderme geldi.



Geçen sezon Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı deplasmanda 7-0 yendiği hazırlık maçının ardından sarı-lacivertli yönetici Erol Bilecik'in "İşin güzel tarafı biz 'cincona' 6 Kasım'da 6 tane atmıştık, siz 7 Aralık'ta 7 attınız." söylediği sözler bir kez daha gündeme geldi.



İmza töreninde bu sözlerin hatırlatılması üzerine Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral "Fenerbahçe yöneticisi, geçen sene kadın futbol takımlarının maçının ardından keyifsiz bir açıklama yaptı. Biz bu tarz polemiklere girmiyoruz. Kadınlarımız sahada cevabını verdi. Tarihteki ilk profesyonel lig maçında deplasmanda kazandık (2-3) ve sahada cevabı verdik. Bizim cevabımız bu şekilde olur." ifadelerini kullandı.



Bu arada sarı-kırmızılı yönetici Emir Aral, Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın bu sezon şampiyon olacağını ve bunun için sonuna kadar savaşacağını söyledi.



