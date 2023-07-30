Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme!

Galatasaray, yeni transferler için düzenlenen imza töreninde Fenerbahçe'ye göndermede bulunuldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme!
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30 Temmuz 2023 19:52
Son güncelleme 30 Temmuz 2023 19:56
Galatasaray, yeni transferleri için Rams Park'ta imza töreni düzenlendi.

Galatasaray'da Wilfried Zaha platforma gelirken çalınan Ali Cabbar şarkısı ise Fenerbahçe'ye gönderme olarak yorumlandı.

Sarı-kırmızılı takım, Fildişili futbolcunun transfer duyurusunda da aynı şarkıyı kullanmıştı.

Ali Cabbar şarkısının sözleri şu şekilde:

"Ne ateş var ne de duman amma
Tutuşur alevler yanar ali cabbar
Sevdiğin kız başkasına varmış
Dayanabilirsen dayan ali cabbar"

FENERBAHÇE DE İLGİLENMİŞTİ

Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Zaha ile Fenerbahçe de uzun süre ilgilenmişti. Zaha daha sonra ise Galatasaray'a imza atmıştı.

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