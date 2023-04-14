Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında ağırladığı Kayserispor'u 6-0'lık skorla mağlup etti.
Galatasaray, karşılaşmanın ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermede bulundu. Nef Stadyumu'nda karşılaşmanın ardından "Fener Ağlama" çalındı.
Öte yandan Galatasaraylı futbolcular, maçın ardından taraftarıyla birlikte galibiyeti kutladı ve büyük sevinç yaşadı.
Galatasaray, karşılaşmanın ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermede bulundu. Nef Stadyumu'nda karşılaşmanın ardından "Fener Ağlama" çalındı.
Öte yandan Galatasaraylı futbolcular, maçın ardından taraftarıyla birlikte galibiyeti kutladı ve büyük sevinç yaşadı.
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