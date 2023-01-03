Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme!

Galatasaray Kulübü, Antalyaspor'un 90+8. dakikada iptal edilen golü üzerine açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme!
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03 Ocak 2023 23:21
Galatasaray Kulübü, Antalyaspor - Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye gönderme yapıldı ve sert ifadeler kullanıldı.

Galatasaray'ın açıklamasında "Tuz koktu! Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı. Biz herkes için adalet aramaya devam edeceğiz. Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklansın, yapılan operasyona ne kılıf bulunduğunu birlikte görelim." ifadeleri kullanıldı.



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