Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye cevap!

Galatasaray Sportif A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.Kırmızı, açıklamasında, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Yüksek Divan Kurulu'nda Galatasaray ile ilgili kullandığı sözlere cevap verdi. Nihat Kırmızı, paylaşımında,ifadelerini kullandı.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında, Galatasaray ile ilgili olarak,sözlerini kullanmıştı. Ali Koç, ayrıca açıklamalarında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in TFF'ye yaptığı ziyarete de eleştiride bulunmuştu.