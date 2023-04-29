Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye cevap!

Galatasaray Sportif A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.
Kırmızı, açıklamasında, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Yüksek Divan Kurulu'nda Galatasaray ile ilgili kullandığı sözlere cevap verdi. Nihat Kırmızı, paylaşımında, "Fenerbahçe yönetimi başarısızlığımızın nedeni Galatasaray diyor. Bunu camialarına inandırma çabası içerisindeler. Aslında haksız da değiller, başarısızlıklarının sebebi bizim başarılı olmamız. Üzülecekleri bir haberim var. Bundan sonra da böyle olacak." ifadelerini kullandı.
ALİ KOÇ NE DEDİ?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında, Galatasaray ile ilgili olarak, "Galatasaray kötülük yapma kabiliyetlerinden dolayı takdire şayan bir camia. Ligi bitirmemek, gayrimenkul projelerini bitirmemeye benzemez demeliydik! O zaman bilmiyorduk! Bu tarif ettiğim şeyler hangi yapıyı, hangi örgütü hatırlatıyor size? Bu ülkeyi ele geçirmeye çalışan terör örgütünün en güçlü olduğu dönemde futbolda en çok faydayı kim sağladı? Siz faydalanırken biz mücadele ediyorduk." sözlerini kullanmıştı. Ali Koç, ayrıca açıklamalarında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in TFF'ye yaptığı ziyarete de eleştiride bulunmuştu.
ALİ KOÇ'UN YÜKSEK DİVAN KURULU'NDAKİ TÜM AÇIKLAMALARI İÇİN TIKLAYINIZ
Kırmızı, açıklamasında, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Yüksek Divan Kurulu'nda Galatasaray ile ilgili kullandığı sözlere cevap verdi. Nihat Kırmızı, paylaşımında, "Fenerbahçe yönetimi başarısızlığımızın nedeni Galatasaray diyor. Bunu camialarına inandırma çabası içerisindeler. Aslında haksız da değiller, başarısızlıklarının sebebi bizim başarılı olmamız. Üzülecekleri bir haberim var. Bundan sonra da böyle olacak." ifadelerini kullandı.
ALİ KOÇ NE DEDİ?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında, Galatasaray ile ilgili olarak, "Galatasaray kötülük yapma kabiliyetlerinden dolayı takdire şayan bir camia. Ligi bitirmemek, gayrimenkul projelerini bitirmemeye benzemez demeliydik! O zaman bilmiyorduk! Bu tarif ettiğim şeyler hangi yapıyı, hangi örgütü hatırlatıyor size? Bu ülkeyi ele geçirmeye çalışan terör örgütünün en güçlü olduğu dönemde futbolda en çok faydayı kim sağladı? Siz faydalanırken biz mücadele ediyorduk." sözlerini kullanmıştı. Ali Koç, ayrıca açıklamalarında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in TFF'ye yaptığı ziyarete de eleştiride bulunmuştu.
ALİ KOÇ'UN YÜKSEK DİVAN KURULU'NDAKİ TÜM AÇIKLAMALARI İÇİN TIKLAYINIZ
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