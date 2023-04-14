Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye cevap!

Galatasaray, Fenerbahçe'ye sosyal medya hesabından cevap verdi.



Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Fenerbahçe etiketlenerek, "Peki bu kadar düşmek yakışıyor mu sana?" ifadeleri kullanıldı.



İşte Galatasaray'ın açıklaması:



"Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği ve tüm kulüplerin dikkatine…



Bazı kulüp tesislerinde Arçelik marka buzdolabı kullanıldığına dair iddialar ivedilikle araştırılmalıdır!



Hangi kulüpler deplasmana giderken Opet'ten yakıtını alıyor, hemen ortaya çıkarılmalıdır!



Daha da vahimi, son dönemde Beko marka su ısıtıcı kullanan futbolcular olduğunu duyuyoruz!



Sadece bu konuların değil, Divan Restaurantları'nda yemek yiyen yöneticilerin isimlerinin de en hızlı şekilde açıklanmasını bekliyoruz. :)



Bizimkisi şaka…



Peki bu kadar düşmek yakışıyor mu sana?"



NE OLDU?



Fenerbahçe, Kayserispor'un, Dursun Özbek'in otelinde kalmasıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmıştı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Yukatel Kayserispor'un bu akşamki maç için Sn. Dursun Özbek'in otelinde kaldığı kamuoyuna yansıdı. Bu konuda sadece bizim değil tüm spor kamuoyunun sorması gereken 3 soru var: Bu bilgi doğru mu? Doğruysa etik mi? Bu gündemle birlikte akşamki maçın değerlendirmesini nasıl yapacağız?" ifadelerini kullanılmıştı.





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