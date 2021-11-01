Galatasaray'dan Fenerbahçe öncesi 3'te 3

Galatasaray, Gaziantep'e karşı zorlanmıyor... Son 2 senede rakibiyle oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Cim Bom, taraftarının önünde yine kazandı.



Güneydoğu ekibine karşı net bir üstünlüğü bulunan Sarı-Kırmızılılar, iç sahadaki performansıyla da dikkat çekiyor. Sezonun ikinci haftasında Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Cim Bom, 5. haftada Alanyaspor 'a yenilmişti. Aslan sonrasında seri yakaladı. Önce Göztepe'yi ardından Konyaspor'u NEF Stadı'nda mağlup eden Fatih Terim'in öğrencileri, dün de Gaziantep FK'ya acımadı.



Sonraki rakip Fenerbahçe



3 maçlık galibiyet serisine ulaşan Galatasaray, toplamda 5 iç saha maçında 12 puanı hanesine yazdırdı. Önümüzdeki hafta Karagümrük deplasmanına gidecek olan Sarı- Kırmızılı ekip, milli ara sonrasında ise ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Aslantepe'de konuk edecek.





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