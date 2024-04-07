Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı için forma kararı!

Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı Süper Kupa maçına 100. yıl formasıyla çıkacak.
Kulüp sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fenerbahçe karşılaşmasına, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel hazırlanan formamızla çıkacağız." ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Süper Kupa maçı saat 21.30'da başlayacak.
Kulüp sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fenerbahçe karşılaşmasına, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel hazırlanan formamızla çıkacağız." ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Süper Kupa maçı saat 21.30'da başlayacak.
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