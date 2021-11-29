Galatasaray'dan Felipe Melo açıklaması

Galatasaraylı yönetici Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Felipe Melo ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Galatasaray'dan Felipe Melo açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Kasım 2021 00:43
Galatasaray'ın Felip Melo'yu transfer edeceği yönündeki iddialara sarı-kırmızılı kulüpten cevap geldi.

Sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyesi Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, 38 yaşındaki Felip Melo'nun Galatasaray'a transferinin gerçekleşmeyeceğini açıkladı.

Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada "Felipe Melo'nun bu takıma gelmesi mümkün görünmüyor. Başkanımız ve Fatih Hoca'nın bir planlaması var. Genç oyuncular alıyoruz, 38 yaşındaki Melo'nun transferi olamaz. Doğru bir yapılanma var ve bu şekilde devam edecek." ifadelerini kullandı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.