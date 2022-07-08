Galatasaray'dan Fatih terim paylaşımı!

Galatasaray Kulübü'nden flaş Fatih Terim paylaşımı geldi.
Sarı kırmızı takım resmi sosyal medya hesabından, efsanesi Fatih Terim'in kulübe ilk giriş tarihi olan 8 Temmuz 1974 yılı dolayısıyla paylaşım yaptı.
Galatasaray, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Galatasaray efsanesi Fatih Terim'in kulübümüze ilk imzası. 8 Temmuz 1974. İmparatorumuzun kazandırdıklarıyla gurur duyuyoruz."
İşte Galatasaray'ın Fatih Terim paylaşımı:
Sarı kırmızı takım resmi sosyal medya hesabından, efsanesi Fatih Terim'in kulübe ilk giriş tarihi olan 8 Temmuz 1974 yılı dolayısıyla paylaşım yaptı.
Galatasaray, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Galatasaray efsanesi Fatih Terim'in kulübümüze ilk imzası. 8 Temmuz 1974. İmparatorumuzun kazandırdıklarıyla gurur duyuyoruz."
İşte Galatasaray'ın Fatih Terim paylaşımı:
Galatasaray efsanesi Fatih Terim'in kulübümüze ilk imzası. 8 Temmuz 1974. İmparatorumuzun kazandırdıklarıyla gurur duyuyoruz. pic.twitter.com/attatk8gv3
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 8, 2022
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