Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı!

Galatasaray Kulübü, Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim'e şans diledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı!
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26 Aralık 2023 23:16
Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim için flaş bir paylaşım geldi.

Galatasaray Kulübü, Yunan ekibine imza atan efsane teknik direktörüne şans diledi. Sarı kırmızılı takım, İngilizce hesabından "İyi şanslar Fatih Terim" paylaşımı yaptı.

Galatasaray'ın bu paylaşımı sarı kırmızılı taraftarlar tarafından büyük beğeni aldı.

GALATASARAY'DA TARİH YAZDI

1996 yılında Galatasaray'ın teknik direktörlüğüne getirilen Fatih Terim, 4 ayrı dönemde üstlendiği görevinde sarı-kırmızılılarla 1 UEFA Kupası şampiyonluğu, 8 Süper Lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 4 kez de Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Fatih Terim, sarı-kırmızılılarla toplamda 16 kupa kazanma başarısı gösterdi.

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