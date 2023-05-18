Galatasaray'dan Fatih Terim'e davet!

Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin temel atma törenini cuma günü gerçekleştirecek.
Camianın önemli isimleri törene davet edilirken bunlardan biri de Fatih Terim oldu.
"Galatasaray'ın Geleceği Burada Yükseliyor" sloganıyla tören için davetiyeler gönderilirken, kulübün eski teknik direktörü ve efsanesi Fatih Terim de Kemerburgaz'daki törene çağrıldı.
Camianın önemli isimleri törene davet edilirken bunlardan biri de Fatih Terim oldu.
"Galatasaray'ın Geleceği Burada Yükseliyor" sloganıyla tören için davetiyeler gönderilirken, kulübün eski teknik direktörü ve efsanesi Fatih Terim de Kemerburgaz'daki törene çağrıldı.