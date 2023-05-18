Galatasaray'dan Fatih Terim'e davet!

Galatasaray, cuma günü gerçekleştirilecek Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin temel atma törenine Fatih Terim'i de davet etti.

Haber; NTV, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Fatih Terim'e davet!
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18 Mayıs 2023 12:10
Son güncelleme 18 Mayıs 2023 12:13
Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin temel atma törenini cuma günü gerçekleştirecek.

Camianın önemli isimleri törene davet edilirken bunlardan biri de Fatih Terim oldu.

"Galatasaray'ın Geleceği Burada Yükseliyor" sloganıyla tören için davetiyeler gönderilirken, kulübün eski teknik direktörü ve efsanesi Fatih Terim de Kemerburgaz'daki törene çağrıldı. 
 

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