Galatasaray'dan Falcao'ya: "Bu yaz gitmelisin"

Galatasaray'a geldiği günden bu yana sakatlıklarla boğuşan Radamel Falcao için sıcak bir gelişme yaşandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Falcao'ya: 'Bu yaz gitmelisin'
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27 Mayıs 2021 18:27
Galatasaray, büyük umutlarla gelen ancak sakatlıklar nedeniyle bir türlü beklentiyi karşılayamayan Radamel Falcao için "veda" planını harekete geçirdi.

AS Gazetesi'nin haberine göre sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı oyuncuyla görüşerek bu yaz yolları ayırmaya karar verdiklerini bildirdi.

Galatasaray'ın herhangi bir bonservis talebinin olmadığı ve deneyimli futbolcunun ayrılığı için belli fedakarlıklar yapmaya da hazır olduğu kaydedildi.

Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana 52 maç kaçıran tecrübeli futbolcu, yıllık 4.5 milyon euro garanti maaş alıyor.

BİR GÖRÜŞ; LEVENT TÜZEMEN:

Bir dünya yıldızı olmasına rağmen Falcao, profesyonellik anlamında G.Saray'ı resmen yarı yolda bıraktı. G.Saray, 3'e 5'e bakmadan yollarını ayırmalıdır. Eğer parasını ödemek zorunda kalacaksa bundan sonra Falcao, Florya'daki halı sahada çalışmalıdır. Çünkü hiçbir futbolcu G.Saray'dan büyük değildir.

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