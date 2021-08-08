Galatasaray'dan Falcao'nun menajerine İstanbul daveti

Galatasaray'ın gözden çıkardığı Radamel Falcao'nun menajerlerinin İstanbul'a gelerek yöneticilerle masaya oturacağı öğrenildi.

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Galatasaray'dan Falcao'nun menajerine İstanbul daveti
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08 Ağustos 2021 14:01
Başkan Burak Elmas geçtiğimiz hafta Radamel Falcao ile görüşerek, "Kendine takım bul" demişti. Bu gelişme üzerine Kolombiyalı yıldız kendisini isteyen takımlarla görüşmelere başlamıştı.

Galatasaray yönetiminden flaş bir hamle daha geldi. Sarı-Kırmızılılar, Falcao'nun menajerlik şirketiyle temasa geçerek İstanbul'da görüşme talep etti.

Önümüzdeki hafta Gestifute şirketinden bir yetkilinin İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Yapılacak görüşmede Falcao'nun sözleşmesinin fesih şartları masaya yatırılacak.

Geçen sezon Galatasaray formasıyla sadece 18 maça çıkan 35 yaşındaki Kolombiyalı golcü Falcao, 9 gol atarken 2 de asiste imza attı.


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