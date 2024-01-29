Galatasaray'dan evinde dev seri: 29 maç

Süper Lig'de Gaziantep FK'yı mağlup eden Galatasaray, sahasında çıktığı son 29 maçta yenilmedi.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Galatasaray'dan evinde dev seri: 29 maç
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29 Ocak 2024 23:08
Gaziantep FK engelini 2 golle aşan Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 29 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 29 mücadeleyi kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 27 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Ayrıca Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı 12. maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

 

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