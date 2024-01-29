Galatasaray'dan evinde dev seri: 29 maç

Gaziantep FK engelini 2 golle aşan Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 29 maçta mağlup olmadı.
Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 29 mücadeleyi kaybetmedi.
Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 27 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.
Ayrıca Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı 12. maçtan da galibiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılı takım, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.
Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 29 mücadeleyi kaybetmedi.
Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 27 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.
Ayrıca Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı 12. maçtan da galibiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılı takım, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.