Galatasaray'da transfer dönemi hareketli geçmeye devam ediyor. Sarı kırmızılı takımın ikinci Avusturya kampına gidecek olması ve yeni sezonun başlamasına az zaman kalması, transfer komitesin elini çabuk tutmaya zorluyor. Son günlerde yapılan transfer görüşmelerinde istediği sonucu alamayan yönetim, teklifleri yükseltme eğilimine geçti.Transferde şimdiye kadar Sergio Oliveira, Haris Seferovic, Leo Dubois, Abdülkerim Bardakçı ve Kazımcan Karataş'ı renklerine bağlayan Galatasaray, yıldız bir 10 numarayı da kadrosuna katmak istiyor.Teknik direktör Okan Buruk özellikle Midtjylland'da oynayan Evander'in alınmasını isterken yönetim de Danimarka ekibine yaptığı teklifi revize etti.Pazarlıklara 8 milyon eurodan başlayan Midtjylland Kulübü'ne Galatasaray 5.5 milyon euro önermişti. Karşı taraftan ret yanıtı gelirken sarı kırmızılılar bu kez 6 milyon euro artı bonuslar olarak yeni bir teklif sundu. Henüz olumsuz bir geri dönüş olmazken Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un yoğun mesai harcadığı belirtildi.