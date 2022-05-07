Galatasaray'dan Erick Pulgar için karar!

G.SARAY'DA KALACAK MI?

BAŞKAN ADAYLARI TAKİPTE

Süper Lig'in 36. haftasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da, gözler Erick Pulgar'da olacak.Ara transfer sezonunda Fiorentina'dan kadroya dahil edilen Pulgar'ın performansı büyük önem taşıyor. İtalyan temsilcisinin elden çıkarmak istediği Erick Pulgar'a dair kulüp karar aşamasında.Sarı kırmızılı taraftarlar, Erick Pulgar'ın takımda kalıp kalmayacağını merak ederken, yıldız ismin geleceğine dair kararın sezon sonunda verileceği ortaya çıktı. Pulgar'ın, Başakşehir maçında kritik bir görev üstleneceği ifade ediliyor.Bununla beraber Galatasaray Başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun, Pulgar'ın performansını yakında takip ettiği kaydedildi.Yıldız ismin başarılı performansını daha da yükseltmesi halinde, takımda kalma ihtimalinin de bir o kadar yükseleceği ifade ediliyor.Pulgar Bu sezon Süper Lig'de 8 maça çıkarken 400 dakika sahada kalmıştı.