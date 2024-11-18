Galatasaray'dan Eren için sürpriz teklif!

Galatasaray'ın Trabzonspor'a Eren Elmalı için 3 milyon euro ve Kerem Demirbay teklifinde bulunacağı iddia edildi. İşte ayrıntılar...

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Galatasaray'dan Eren için sürpriz teklif!
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18 Kasım 2024 08:48
Galatasaray'ın Trabzonspor forması giyen sol bek Eren Elmalı'ya ciddi bir ilgisi bulunuyor. Milli futbolcuda ısrarcı olan sarı-kırmızılıların, Trabzonspor'un kapısını çalacağı teklif ortaya çıktı.

GALATASARAY'IN TEKLİF PLANI

Milliyet'te yer alan habere göre, Galatasaray'ın Eren Elmalı için Trabzonspor'a Kerem Demirbay takası ile birlikte 3 milyon euro teklif edeceği belirtildi.

Transferin gerçekleşmesinin yolu ise Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Kerem Demirbay'dan geçiyor. Şenol Güneş, Eren Elmalı'nın ayrılmasına izin verirse ve Kerem Demirbay, Trabzonspor'da formayı giymeyi kabul ederse transfer gerçekleşecek.

EREN'İN PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Eren Elmalı, bu sezon çıktığı 14 maçta 1 asist yaptı. Milli futbolcunun Trabzonspor ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

KEREM DEMİRBAY'IN PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 15 maçta süre bulan 31 yaşındaki Kerem Demirbay, 2 asist yaptı.

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