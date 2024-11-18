Galatasaray'dan Eren için sürpriz teklif!

Galatasaray'ın Trabzonspor forması giyen sol bek Eren Elmalı'ya ciddi bir ilgisi bulunuyor. Milli futbolcuda ısrarcı olan sarı-kırmızılıların, Trabzonspor'un kapısını çalacağı teklif ortaya çıktı.
GALATASARAY'IN TEKLİF PLANI
Milliyet'te yer alan habere göre, Galatasaray'ın Eren Elmalı için Trabzonspor'a Kerem Demirbay takası ile birlikte 3 milyon euro teklif edeceği belirtildi.
Transferin gerçekleşmesinin yolu ise Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Kerem Demirbay'dan geçiyor. Şenol Güneş, Eren Elmalı'nın ayrılmasına izin verirse ve Kerem Demirbay, Trabzonspor'da formayı giymeyi kabul ederse transfer gerçekleşecek.
EREN'İN PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Eren Elmalı, bu sezon çıktığı 14 maçta 1 asist yaptı. Milli futbolcunun Trabzonspor ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
KEREM DEMİRBAY'IN PERFORMANSI
Galatasaray'da bu sezon 15 maçta süre bulan 31 yaşındaki Kerem Demirbay, 2 asist yaptı.
GALATASARAY'IN TEKLİF PLANI
Milliyet'te yer alan habere göre, Galatasaray'ın Eren Elmalı için Trabzonspor'a Kerem Demirbay takası ile birlikte 3 milyon euro teklif edeceği belirtildi.
Transferin gerçekleşmesinin yolu ise Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Kerem Demirbay'dan geçiyor. Şenol Güneş, Eren Elmalı'nın ayrılmasına izin verirse ve Kerem Demirbay, Trabzonspor'da formayı giymeyi kabul ederse transfer gerçekleşecek.
EREN'İN PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Eren Elmalı, bu sezon çıktığı 14 maçta 1 asist yaptı. Milli futbolcunun Trabzonspor ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
KEREM DEMİRBAY'IN PERFORMANSI
Galatasaray'da bu sezon 15 maçta süre bulan 31 yaşındaki Kerem Demirbay, 2 asist yaptı.