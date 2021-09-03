Galatasaray'dan Emre Kılınç tekliflerine ret

Galatasaray'da 11'deki yerini kaybeden Emre Kılınç için Bologna ve Genoa'dan talep geldiği ortaya çıktı

Haber; Sabah
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Galatasaray'dan Emre Kılınç tekliflerine ret
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03 Eylül 2021 08:45
Galatasaray'da 11'deki yerini kaybeden Emre Kılınç'a transfer döneminde İtalya'dan iki teklifin geldiği ortaya çıktı.

Serie A ekiplerinden Bologna ve Genoa, Emre'yi kiralamak istedi ancak Galatasaray, gelen teklifleri reddetti.

27 yaşındaki oyuncuyu göndermeyi düşünmeyen yönetim, Emre için pazarlık bile yapmadı.

Berkan Kutlu, Cicaldau ve Morutan transferleri sonrasında formasından uzak kalan Emre Kılınç, rekabetin içerisinde olacak.

Emre Kılınç'ın Galatasaray kariyerinde 47 maçta 6 gol ve 5 asisti bulunuyor.


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