Galatasaray'dan Emre Akbaba kararı!

Birinde 35, diğerinde 45 dakika sahada kaldığı 2 maç, hem Emre Akbaba'nın hem de Galatasaray'ın kaderini etkiledi. Galatasaray'ın son haftalardaki formda ismi Emre Akbaba, önce Trabzon maçında 90+6'da sahneye çıkarken, Konya'yı da 87'de attığı golle yıkmıştı. Yıldız ismin bu performansı sonrası yönetim harekete geçti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Emre Akbaba kararı!
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30 Nisan 2021 08:22
Emre Akbaba
Emre Akbaba
Galatasaray
Sezon sonunda kontratı bitecek Emre Akbaba attığı iki kritik golle küllerinden doğdu.

Trabzonspor'a 90+6'da gol atıp 1 puanı getiren tecrübeli orta saha, Konyaspor filelerini 87'de sarsarak 3 puanı kazandırdı.

Kritik anlarda attığı gollerle Galatasaray'ı şampiyonluk yarışında tutan Emre Akbaba ödülünü almaya hazırlanıyor.

Fatih Terim'in, ''Talihsiz iki ayak kırığı sakatlığı geçirdi. Oradan dönmek kolay değil. Kazanmamız lazım. Gol bölgelerinde olan, gole yakın olan, gol kovalayan bir oyuncu'' dediği Emre Akbaba'nın takımda kalması yönünde karar verdiği öğrenildi.

17.5 MİLYONDAN 7.5 MİLYONA İNİYOR

Sarı-kırmızılı kulübe 2018'de 4 milyon euro'ya dahil olan 28 yaşındaki futbolcu sezon başına 1 milyon 750 bin euro'dan 3 yıllık kontrat yapmıştı. Emre'nin takımda kalma adına büyük indirim yapmayı kabul ettiği öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun yıllık 7.5 milyon TL civarında bir miktarı kabul ettiği kaydedildi. Sürenin 2+1 yıllık olması bekleniyor.

Bu sezon 4 gol, 2 asistle Aslan'a katkı sağlayan yıldız oyuncu, yeni sezonda ilk 11'de daha fazla süre alacak.

Fiziksel olarak güçlenmeye ve eski fit görüntüsüne kavuşmaya başlayan Emre Akbaba, Trabzon ve Konyaspor'a aynı yerden aynı kaleye gol atarak takipçiliğini konuşturdu.

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