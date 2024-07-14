Galatasaray'dan dünyaları istedi!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta sahaya yapılacak takviye için Manchester United forması giyen Scott McTominay'ı gündemine almıştı. Ancak ilk görüşmeler sonrası anlaşma sağlanmadı.
Sarı-kırmızılı takımın kamp yaptığı Avusturya'dan cuma günü ayrılan futbolun yeni patronu İbrahim Hatipoğlu ve futbol direktörü Cenk Ergün İngiltere'ye uçtu. İkili hem oyuncunun temsilcisi hem de Manchester United kulübü ile görüştü.
OKAN BURUK'LA KAMPTA ÜÇLÜ ZİRVE
İskoç orta sahanın temsilcisi, Hatipoğlu ve Ergün'e Galatasaray'dan 10 milyon Euro'ya yakın yıllık ücret beklentisinde olduklarını söyledi. McTominay'dan indirim isteyen sarı-kırmızılılar beklemeye geçerken alternatif isimleri değerlendirmeye aldı. İbrahim Hatioğlu ve Cenk Ergün yapılan görüşmenin ardından tekrar Avusturya kampına döndü. İkilinin teknik direktör Okan Buruk'la transfer zirvesi gerçekleştireceği, üçlü toplantıda McTominay'ın durumunun da gündeme getirileceği belirtildi.
SCOTT MCTOMİNAY KİMDİR?
İngiltere doğumlu İskoç futbolcu, Manchester United'ın altyapısında yetişti ve kariyeri boyunca başka takımın formasını giymedi. MANU'da 252 maçta çıkarken 29 gol ve 8 asistlik performans sergileyen yıldız oyuncu, EURO 2024'te İskoçya formasıyla boy gösterdi. Merkez orta sahanın yanı sıra on numara ve ön libero olarak da görev yapabilen McTominay'ın güncel piyasa değeri 32 milyon Euro civarında.
Sarı-kırmızılı takımın kamp yaptığı Avusturya'dan cuma günü ayrılan futbolun yeni patronu İbrahim Hatipoğlu ve futbol direktörü Cenk Ergün İngiltere'ye uçtu. İkili hem oyuncunun temsilcisi hem de Manchester United kulübü ile görüştü.
OKAN BURUK'LA KAMPTA ÜÇLÜ ZİRVE
İskoç orta sahanın temsilcisi, Hatipoğlu ve Ergün'e Galatasaray'dan 10 milyon Euro'ya yakın yıllık ücret beklentisinde olduklarını söyledi. McTominay'dan indirim isteyen sarı-kırmızılılar beklemeye geçerken alternatif isimleri değerlendirmeye aldı. İbrahim Hatioğlu ve Cenk Ergün yapılan görüşmenin ardından tekrar Avusturya kampına döndü. İkilinin teknik direktör Okan Buruk'la transfer zirvesi gerçekleştireceği, üçlü toplantıda McTominay'ın durumunun da gündeme getirileceği belirtildi.
SCOTT MCTOMİNAY KİMDİR?
İngiltere doğumlu İskoç futbolcu, Manchester United'ın altyapısında yetişti ve kariyeri boyunca başka takımın formasını giymedi. MANU'da 252 maçta çıkarken 29 gol ve 8 asistlik performans sergileyen yıldız oyuncu, EURO 2024'te İskoçya formasıyla boy gösterdi. Merkez orta sahanın yanı sıra on numara ve ön libero olarak da görev yapabilen McTominay'ın güncel piyasa değeri 32 milyon Euro civarında.