Galatasaray , Eden Hazard ve Mauro Icardi transferleri için gözü karartmış durumda. Operasyonu bizzat yürüten Erden Timur'un, başkan Dursun Özbek'le yaptığı son görüşmede, her iki yıldız için de tüm şartları zorlama konusunda destek ve yetki aldığı öğrenildi.Timur'un, her iki oyuncuyla da son derece pozitif temaslarda bulunduğu, ancak kulüplerin futbolcuları elden çıkarmaya sıcak baksalar da maddi açıdan zorlayıcı talepleri olduğu belirtiliyor. Özbek'le yaptığı görüşme sonrası Erden Timur, Real Madrid ve PSG yetkilileriyle tekrar bir araya gelerek, özellikle de maaşların bir bölümünün karşılanması noktasında daha yapıcı bir öneri sunmayı hedefliyor.İspanyol gazetelerine göre, Eden Hazard'ın yıllık ücretinin 4 milyon Euro'luk kısmının karşılanması halinde, Real Madrid Belçikalı yıldızı kiralama konusunda hiçbir sorun çıkarmayacak. 31 yaşındaki hücum oyuncusunun bedelsiz olarak kiralanması gündemde. Kontratta herhangi bir satın alma opsiyonu da düşünülmüyor.Galatasaray'ın son yaptığı teklifin ise 3 milyon Euro bandında olduğu ifade ediliyor. Erden Timur'un, yapılması planlanan yeni teklifi en kısa sürede Madrid kulübüne ileteceği öğrenildi. Önceki gün AS gazetesinde yer alan manşette, Hazard'ın en ciddi talibinin Galatasaray olduğu detayı da dikkat çekiciydi.Icardi de tıpkı Eden Hazard gibi astronomik rakamlar karşılığında kariyerine devam ediyor. Ancak yine Real Madrid'le yapılan görüşmedeki gibi, PSG'nin yıldız futbolcuyu kiralama konusunda herhangi bir bedel talep etmemesi, Aslan'ın iştahını kabartıyor. Buna karşın, Fransız devi, 29 yaşındaki santrforun maaşının karşılanmasıyla ilgili Galatasaray'dan daha fazla beklenti içinde.Fransa'da yayın yapan gazetelere göre bu bedel 6 milyon Euro civarında. Galatasaray ise maksimum 4 milyon Euro civarında bir yıllık ücretle operasyonu tamamlamayı hedefliyor. Taraflar, son pazarlıkları yapmak üzere önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelecek.