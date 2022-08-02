Galatasaray'dan Dries Mertens hamlesi

Galatasaray yeni sezon öncesi eksik bölgelerine takviye yapmak için temaslarını sürdürürken, flaş bir isim gündeme geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'dan Dries Mertens hamlesi
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02 Ağustos 2022 16:59
Transfer çalışmalarında adeta gaza basan Galatasaray, bu kez gündemine Dries Mertens aldı.

İtalya Ligi takımlarından Napoli ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki golcü futbolcunun adı kısa bir süre önce Trabzonspor ile anıldı. Abdullah Avcı, Mertens'in maaşını ödeyemeyeceklerini açıklarken, Galatasaray'ın devreye girdiği ortaya çıktı.

Haris Seferovic'in ardından hücum bölgesine bir takviye daha yapmak isteyen Galatasaray, bonservisi elinde olan Dries Mertens ile görüşmelere başladı.

Galatasaray kariyerinde 190 maç santrfor, 188 maç sol kanat oynayan Dries Mertens için yıllık 3,5 milyon euroluk maaş teklif etti. Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

JUVENTUS DA DEVREDE

Öte yandan Alvaro Morata transferinin zora girmesi ile birlikte Juventus'un da Dries Mertens için devrede olduğu belirtildi. 


2013 yılında 9,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında PSV Eindhoven'den Napoli'ye transfer olan Dries Mertens, İtalya Ligi'nde 295 maçta 113 gol ve 66 asistlik performans sergiledi. Belçika Milli Takımı'nda 105 maça çıkan Mertens, 21 asistlik performans sergiledi.





 
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